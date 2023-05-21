Şahan Gökbakar hükümeti tebrik etti

Hatay'da depremin ardından 2 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi ile ilgili paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar, "2 ay oldu ve Defne Devlet Hastanesi tamamlandı. Sn.Fahrettin Koca'yı takdir ve tebrik ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremler Türkiye'nin en büyük sınavlarından biri oldu.

Afet sebebiyle 50 binden fazla canımızı kaybettik.

Devlet millet el ele yürütülen süreçte vatandaş için tüm imkanlar seferber edildi.

Evleri enkaza dönen vatandaşlar için çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Bu kapsamda büyük zarar gören şehirlerden biri de Hatay oldu.

Depremden kısa bir süre sonra kentte Defne Devlet Hastanesi'nin temelleri atıldı.

Ancak bazı medya kurumları ve muhalefet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı projenin göstermelik olduğunu yazıp söyledi.

İddialara ve karalama kampanyasına aldırmayan görevliler hastaneyle ilgili çalışmalarını tamamladı.

24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmaları sonucunda hastane 60 günde hizmet verecek noktaya geldi.

Yaşananların ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan Hatay Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili bir paylaşım geldi.

Gökbakar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımını alıntılayarak tebrik etti.

Gökbakar paylaşımına, "Temel atma töreni üzerinden polemik omustu hatırlarsınız, ufak bir alana beton dökülmüştü.. O günden bugüne 2 ay oldu ve Defne Devlet Hastanesi tamamlandı. Sn.Fahrettin Koca'yı takdir ve tebrik ediyorum." notunu düştü.