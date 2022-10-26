SAHA EXPO ziyaretçilerini bekliyor: Türk savunması emin ellerde

Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla dışa bağımlılıktan kurtulup yerlileşme alanında gücüne güç katmaya devam ediyor. Savunma sanayiindeki yerlileşme oranı, son 20 yılda yüzde 80’e ulaştı. İstanbul Kongre Merkezi’de dün başlayan SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı da Türkiye’nin yerlileşme konusunda geldiği noktayı gözler önüne serdi. İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılan ve 28 Ekim’e kadar devam edecek uluslararası fuara, 1000’in üzerinde yerli ve yabancı firma katıldı. 35 firmanın 126 yeni ürünü de ilk kez görücüye çıktı.

TÜRKİYE’NİN MARKA DEĞERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR

SAHA EXPO Genel Sekreteri İlhami Keleş, fuarın oyun değiştirici, yenilikçi ve Türkiye’nin marka değerinin ön plana çıktığı teknolojiler için uluslararası bir arena olduğunu ifade etti. Keleş, fuarda yerli ve yabancı ürünlerin tanıtımının yapılacağını aktararak, fuarın ürün satmaya gelen yabancıların fuarı değil de uluslararası etkileşimin olduğu bir pazar konsepti olduğunu vurguladı.

ROKETSAN’DAN YENİ ÜRÜN

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de Türk savunma sanayiini oluşturan bütün firmaların, kabiliyetlerini sergilemesi açısından fuarın önemli bir fırsat olduğunu söyledi. İkinci, Roketsan olarak fuara özel yeni bir ürünü de tanıtacaklarını belirterek, şunları kaydetti: “Roketsan’da temel gayemiz ihracat ayağıyla büyüyebilmek. Bu konuda da özellikle Türk savunma sanayiine yapmış olduğumuz füze teknolojilerine, özellikle insansız hava araçları tarafından kullanılan akıllı mühimmatlara olan ilgi önümüzdeki dönem içerisinde çok hızlı bu hedeflerimize ulaşacağımızı gösteriyor.”

ÖNEMLİ BİR FIRSAT

SAHA EXPO’nun yeni iş potansiyelleri için önemli bir fırsat olduğunu hatırlatan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Türkiye’deki savunma ve havacılık alanına hizmet edebilecek ekosistemdeki bütün firmaların, hem bizlerle beraber çalışmayı hem de onlarla beraber yurt dışı iş potansiyellerini değerlendirmek için güzel bir ortam oluşturduğumuzu düşünüyorum. Şu anda STM 500 adını verdiğimiz insanlı denizaltıyı daha çok ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü insansız denizaltıların kullanımları hala biraz kısıtlı. Denizin altında en büyük sıkıntı haberleşme. Haberleşme sorununu çözemediğiniz sürece insansız denizaltı ya kablolu olmak zorunda ya belli aralıklarla suyun üzerine çıkıp uydu veya İHA ile haberleşmek zorunda” dedi.

Rakamlarla SAHA EXPO 2022

Fuara, 57 ülkeden, 1 yabancı başbakan, 11 yabancı bakan, 37 ülkeden 60 heyete mensup 268 resmî delegasyon katılıyor. 25 ülkeden 112 ticari delegasyon, 390 yabancı firma, 567 yerli firma katılıyor. Fuar boyunca 9 uluslararası panel gerçekleştirilecek. 2 keynote speaker uzay konusundaki gelişmeleri ve Türkiye’deki çalışmaları konu alan konferans verecek. Pek çok firma, ilk defa sergilenecek ürünlerinin lansmanını yapma fırsatı bulacak. Fuarın çeşitli noktalarından, beş ayrı uydu frekansından yayın paylaşımı yapılacak.

İpek Yolu ‘SAHA’sı

İstanbul Ticaret Odası’nın ana sponsorluğunu üstlendiği, 207 sponsor tarafından desteklenen SAHA EXPO, 6 salonda 60.000 m2 alana kurulu. Bu alanda firmalar ve ziyaretçiler için her şey düşünülmüş. Ziyaretçilerin stantları kolayca ziyaret edebilmeleri için özel olarak İPEK YOLU sistemi tasarlanmış. Bu sistem ile tüm stantlar kolayca ziyaret edilebiliyor.

SARBOT görücüye çıktı

Bu yıl SAHA EXPO’da 35 firma tarafından 126 yeni ürün de ilk kez görücüye çıkıyor. Bu ürünlerden birisi de Sarsılmaz Silah Sanayii tarafından geliştirilen insansız silahlı robot ‘Sarbot’. Sarsılmaz Silah Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyıldız, ‘Sarbot’un geleceğin insansız savaş konsepti için üretilmiş bir robot olduğunu söyledi. Sarbot’un üzerine istenilen kalibrede silahı monte edebildiğini vurgulayan Özyıldız, “Ordumuzun kullanımına mühimmat taşıyabilecek versiyon-larını da yapabiliriz” diye konuştu.

Fuara özel yazılım: SAHA MATCH

Fuara özel bir de yazılım geliştirilmiş: SAHA MATCH. Bu yazılım ile firmaların özellikleri analiz edilip ihtiyaca en uygun firma belirleniyor. Böylece birbiriyle iletişim kurmak isteyen firmaların işi kolaylaşıyor.