Sağlıkçılar toplu ulaşımı ve İSPARK'ı ücretsiz kullanmaya devam edecek
Sağlık çalışanlarının toplu ulaşımı ve İSPARK'ı ücretsiz kullanmaya devam etmelerini öngören teklif İBB Meclisi'nde kabul edildi.
Gündem 12.01.2022, 21:43
İBB Meclis Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nın teklifiyle gündeme alınan salgın dolayısıyla sağlık çalışanlarının toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanmalarına ilişkin madde görüşüldü.
Toplantıda, tüm sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan 30 Hazirana kadar ücretsiz yararlanmasını içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.
Meclisten geçen tekliften tüm sağlık kurumlarında çalışan memur, işçi, intern doktorlar, sözleşmeli çalışanlar, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanları, Adli Tıp Kurumu ile İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları faydalanabilecek.
Kaynak: AA
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