Sağlık çalışanlarını sevindirecek haber! Erdoğan imzaladı

"Beyaz Reform" ile sağlık çalışanlarının beklentileri karşılanmaya devam ediyor.

Yeni ek ödeme yönetmeliği ile birlikte hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli de teşvik kapsamına alındı.

Üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde görev yapan profesör, doçent ve eğitim görevlileri ilgili branşları oranında ek ödeme alacak.

112 acil sağlık istasyonlarında çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi uygulama kapsamında yer alacak.

Yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık ve evde sağlık hizmetleri, diyaliz ve kemik iliği ünitelerinde çalışan pratisyen tabipler için de ek ödeme oranı Resmi Gazete'de açıklandı.

İlk ve acil yardım kliniklerinde acil servis polikliniklerinde görev yapan pratisyen tabipler de kapsama alındı.