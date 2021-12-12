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Sağlık çalışanlarını ilgilendiren düzenlemeler kanun teklifinden çıkarıldı

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeleri içeren maddeler, geri çekildiği Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, teklif metninden çıkarıldı.

Gündem 12.12.2021, 14:46 12.12.2021, 15:14
Sağlık çalışanlarını ilgilendiren düzenlemeler kanun teklifinden çıkarıldı

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Toplantıda, bütçe görüşmelerinden önce, elektrikte TRT payının kaldırılmasını da içeren ve görüşmeleri yarım kalan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen 6 madde ele alındı.

Verilen önergelerin kabul edilmesiyle, 6 madde kanun teklifinden çıkarıldı. Çıkarma önergelerinin gerekçesinde "ilgili komisyonda daha teferruatlı görüşülebilmesi için" ifadesi yer aldı.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, düzenlemenin, esas komisyonu olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna gitmesinin ve topyekun çalışma yapılmasının uygun olacağını söyledi.

AK Parti Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Cin şişeden çıktıktan sonra bu düzenlemeden geri dönme imkanı yok. Ancak bizim komisyondan çıkan düzenleme dört başı mamur olmayacaktı. Sağlık Komisyonunda bu teklif daha düzgün bir hale gelecektir." dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, düzenlemede, eksikleri tamamlamaya yönelik adım atılacağını dile getirdi. Erdoğan, "Bu düzenlemeler Sağlık Komisyonunda görüşülerek tüm kesimler ele alınsın ve doğru bir yasa çıksın." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, maddelerin geri çekilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu iyileştirmeleri şimdi yapalım, eksik kalanları da sonra tamamlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yapılan açıklamalarla, doktorlar arasında bir beklenti oluştuğunu ifade etti.

Düzenlemenin geri çekilmemesini ve diğer sağlık çalışanlarını da kapsayacak şekilde geçmesini isteyen Şevkin, yeni düzenlemenin ne zaman geleceğine ilişkin sürenin bilinmediğini kaydetti.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "İnsanlara ümit verip o ümitleri ellerinden alıyorsunuz. Bu düzenlemelerin geri çekilmesi, sağlık emekçilerinde moral ve motivasyon sorununa yol açacaktır." görüşünü öne sürdü.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, düzenlemenin, sadece uzman hekimleri, hekimleri ve sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan uzman hekim ve hekimleri kapsadığını aktardı.

Eldemir, "Tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren çalışmanın yapılması adına Meclisin göstereceği iradeye müteşekkir kalırız. Bu konunun topyekun ele alınıyor olmasında gösterdiğiniz çabalara teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.

Teklif sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, 500 bin kişilik sağlık ordusunun faydalanması için düzenleme yapılacağını, bunu yapacak iradenin olduğunu belirtti.

Komisyon Başkanı Altunyaldız, maddelerin daha kapsayıcı bir düzenleme için geri çekildiğini açıklayarak, "Sağlık komisyonunda yapılacak çalışmalarla, tüm sağlık çalışanlarına daha kapsamlı bir düzenlemeyle haklarının verilmesiyle ilgili çok net bir irade var." dedi.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili 6 madde, dün akşam Genel Kurulda kabul edilen tezkereyle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna geri çekilmişti.

#SAĞLIK ÇALIŞANLARI
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