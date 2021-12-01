Sağlık çalışanları ile ilgili önerge Meclis'ten geçti

Doktorların maaşlarına 2.500 ile 5 bin TL arasında zam yapılması ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün Genel Kurul'da görüşülecek Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifine, sağlık çalışanlarının hem maaşlarına hem de emeklilikte alacaklarına bir katkı sağlayan 7 maddelik kanun maddesi ihdasıyla ilgili önergeleri olacağını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Azerbaycan'da askeri helikopterin kaza yapması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı dileklerini ileterek konuşmasına başladı.

Türkiye'nin Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'de günlük bazda 791 bin 794 megavatsaat elektrik üretildiği, tüketimin 788 bin 969 megavatsaat olduğuna dikkati çeken Bülbül, enerji üretiminde ilk kez yüzde 22,6 payla rüzgar enerjisi santrallerinin birinci sırada yer aldığını söyledi. Bülbül, enerji alanındaki bu atılımları, enerji ithalini azaltacak bu girişimleri desteklediklerini ifade etti.

Ağrı ve Iğdır'da "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş" operasyonu başlatıldığını ve Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Kasım ayında 61 operasyonda 169 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Bülbül, terörün bitirilmesi noktasında yapılan kararlı mücadelede görevli tüm personele başarılar diledi.