Sağlık Bakanlığı'na 20 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı'na 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 bin 175 hemşire, 800 ebe ve 3 bin 293 sağlık çalışanları alınacak.

Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı

Başvurular 22 Mart'a kadar ÖSYM üzerinden yapılabilecek.

''Mülakat sınavı yapılmamaktadır''

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alınacak.

Adaylar Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 21 Mart'a kadar başvurularını tamamlayabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımlara yönelik açıklamasında mülakat sınavının yapılmayacağını belirtti.