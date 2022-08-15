Sağlık Bakanlığı çok sayıda engelli sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alacak.
Gündem 15.08.2022, 01:10
Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.
Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.
Kaynak: AA
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