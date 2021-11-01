Sağlık Bakanı'ndan 'okullar kapanabilir' iddiasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok" dedi.
Gündem 01.11.2021, 09:41 01.11.2021, 10:21
Bakan Koca açıklamasında, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU HAFTALAR DİLİYORUZ." dedi.
Kaynak: Milliyet
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