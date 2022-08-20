Sağlık Bakanı'ndan 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında 8'i ağır 22 kişinin yaralandığını açıkladı.
Gündem 20.08.2022, 17:29
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'in Nizip ilçesinde art arda iki trafik kazası yaşandığını belirtti.
Otoyoldaki kazaya müdahale eden 112 Acil ile itfaiye ve polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiyeci, 2 basın mensubunun da aralarında olduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Koca, "8'i ağır, 22 yaralı var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır, tedavileri devam ediyor. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, sağlık camiasına, itfaiye teşkilatına, basın camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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