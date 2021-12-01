banner38

Sağlık Bakanı Koca müjdeyi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak. Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimleri dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor." dedi.

Gündem 01.12.2021, 14:54
Sağlık Bakanı Koca müjdeyi duyurdu

Bakan Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Hekimlere yönelik düzenlemenin detaylarının sorulması üzerine Koca, düzenlemenin, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla ekleneceğini bildirdi.

Bugün ve yarın ilgili maddelerin ihdas edilmesini beklediklerini söyleyen Koca, "Bütün siyasi parti gruplarının da başkanlarının da destek vereceğini ümit ediyoruz, destek vereceklerinden bir şüphem yok. Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler. Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca'nın açıklama yaptığı sırada gazetecilerin yanına gelerek, "Ne söyledi?" diye sordu. Bunun üzerine gazetecilerden, hekimlerle ilgili bir düzenleme geldiği karşılığını alan Erdoğan, "Para pul söylemedi mi?" diye sordu. Sağlık Bakanı Koca, detay vermediğini ifade etti.

"Detaylarını sizden alabilir miyiz? Hekimlerin maaşlarına ve emekliliklerine nasıl bir yansıması olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Hepsi geliyor. 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sözü Sağlık Bakanı Koca'ya bıraktı.

Koca, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Mecliste bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Sağlık Bakanı #doktor #zam #Sağlık Bakanlığı
Yorumlar (0)
banner35
11
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7