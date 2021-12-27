Sağlık Bakanı Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Hayırlı olsun" diyerek 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçlarını açıklandığını belirtti.
Gündem 27.12.2021, 16:58
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 'Hayırlı olsun' paylaşımında bulundu.
Bakan Koca twitinde: HAYIRLI OLSUN 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle erişebiliyor. Yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. Mesajını paylaştı.
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