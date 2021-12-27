Sağlık Bakanı Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu

KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 'Hayırlı olsun' paylaşımında bulundu.

Bakan Koca twitinde: HAYIRLI OLSUN 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle erişebiliyor. Yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. Mesajını paylaştı.