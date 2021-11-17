Sağlık Bakanı Koca, Düzce'deki depremle ilgili açıklama yaptı
5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadığı bilgisini paylaşan Koca, olay sebebiyle 14 panikatak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.
Gündem 17.11.2021, 21:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki depremde yaralanma ve can kaybının olmadığını, 14 panikatak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce'de meydana gelen 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadığını belirtti.
Deprem sebebiyle 14 panikatak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu kaydeden Koca, "Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE timleri bölgede görev başında. Düzce'ye ve Türkiye'ye geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
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