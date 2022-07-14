Sağlık Bakanı Koca: 'Datça'daki yangından 19 kişi etkilendi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınından 19 kişinin etkilendiğini duyurdu.

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Datça'daki yangına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamasında, "Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında" ifadelerine yer verdi.