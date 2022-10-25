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Sağlık Bakanı Koca'dan maden faciasında yaralananlara ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, Bartın'daki maden faciasında yaralanarak İstanbul'da tedavi altına alınan madencilerin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Gündem 25.10.2022, 13:37
Sağlık Bakanı Koca'dan maden faciasında yaralananlara ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, Bartın'daki maden faciasında yaralanarak İstanbul'da tedavi altına alınan madencilerin sağlık durumu hakkında, "Şu an 3 madencimiz entübe, yoğun bakımda. Bugün veya yarın muhtemelen bir yaralımızı daha solunum cihazından ayırabiliriz" dedi. Hastane randevularında düzenleme yapıldığını söyleyen Koca, "Sorun giderek azaldı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bartın'daki maden kazasının ardından yaralıların durumuna ilişkin bilgi veren Bakan Koca, "Şu an 3 madencimiz entübe, yoğun bakımda. Bugün veya yarın muhtemelen bir yaralımızı daha solunum cihazından ayırabiliriz. Diğer 3 yaralıdan biri zaten servise çıkarılmıştı. Yarın muhtemelen bir hastamız daha yoğun bakımdan servise çıkarılabilir. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor" şeklinde konuştu.

İÇERENKÖY ÖZEL BAYINDIR HASTANESİNİN SON DURUMU

İstanbul'da İçerenköy Özel Bayındır Hastanesi'nde bir hastayla ilgili çıkan görüntülerin ardından hastanenin hizmet faaliyeti askıya alınmıştı. Bakan Koca son durumla ilgili şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi hadisenin görüntüleri ortaya çıkar çıkmaz tedbir aldık.Müfettişlerimizi gorevlendirdik. Soruşturma disiplin kuruluna geçen hafta geldi. İlgili sağlık çalışanlarının meslekten men edilme durumları değerlendirildi. Karardan sonra hastanenin nasıl yeniden hizmete açılacağı da netleşmiş olacak. Bizim açımızdan her sağlık tesisinin en erken sürede hizmete dönmesi esastır. Soruşturma tamamlandığında hastanenin nasıl hizmete gireceği de belirlenmiş olacak"

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ

Yakın zamanda açılan Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesiyle ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Etlik şehir hastanesine hem bu açıktan atamayla birlikte çok sayıda hekimin ataması yapıldı hem de Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurasında da eksik olan branşları tamamlamak üzere yeni hekimler yerleştirilmiş oldu" dedi.

Doktor ve personel takviyesi yapıldığını ifade eden Bakan Koca, "Her geçen gün bir planlama dahilinde hekim ve personel takviyesi yapılıyor. Şu an günlük poliklinik sayısı 8000’lere ulaştı. Yılbaşında 20.000’i bulacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca mevcut hiçbir hastanemizi de kapatmıyoruz. Var olan hastanelerimiz mevcut yerlerinde sağlık hizmeti vermeye devam edecekler. Bu söyledigim Sami Ulus için de geçerli, Dışkapı için de geçerli, Onkoloji için de geçerli" şeklinde konuştu.

HASTANE RANDEVULARINDA DÜZENLEME

Bakan Koca, hastane randevu sisteminde iyileştirmeler yapıldığını söyledi. Koca, " Tamamen istediğimiz noktada olmasa da sorun giderek azaldı. Biliyorsunuz kamuya dönen hekimlerimiz oldu. Yaklaşık 6000’e yakın hekim döndü. Sanıyorum onlarda önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili yeni bir takım tedbirleri de hızla alıyoruz" dedi.

#Sağlık Bakanı Koca #madenciler
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