Sağlık Bakanı Koca'dan işçi alımı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerine 6-7 Nisan tarihlerinde yapılan kura çekimiyle 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı.
Gündem 07.04.2022, 23:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi, Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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