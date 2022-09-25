Sağlık Bakanı Koca, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.
Gündem 25.09.2022, 22:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şifa nasıl oluyor da ağırlığı miligramlarla ölçülen ilaçta bizi bekliyor? Buna benzer pek çok sorunun cevabı, ilaçların etkin maddesini üreten, ilacı hastalara sunan eczacılarda." ifadesini kullandı.
Koca, mesajında 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.
Kaynak: AA
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