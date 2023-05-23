Sağduyu Partisi Erdoğan'a desteğini açıkladı
Sağduyu Partisi Genel Başkanı Nureddin Coşan, Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'a desteğini açıkladı.
Gündem 23.05.2023, 20:46
Sağduyu Partisi Kurucusu ve Onursal Başkanı Muharrem Nureddin Coşan, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Türk halkına hitaben mesaj yayımladı. Mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Coşan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
Sağduyu Partisi Kurucusu ve Onursal Başkanı Muharrem Nureddin Coşan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
Sağduyu Partisinden yapılan açıklamaya göre, Muharrem Nureddin Coşan, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Türk halkına hitaben mesaj yayımladı.
Coşan, mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak, Erdoğan'ı destekledi.
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