Sağanak bekleniyor
Meteorolojiden alınan bilgiye göre İç Anadolu'nun güneydoğusunda yarın sağanak öngörülüyor.
Gündem 26.10.2021, 19:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke geneli parçalı ve az bulutlu, iç kesimler yer yer çok bulutlu olacak.
İç Anadolu'nun güneydoğusunun yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
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|9
|12
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|9
|11
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|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
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|9
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|9
|20
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|17
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|15
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|9
|15
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|9
|14
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|9
|14
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|9
|14
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|9
|14
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|9
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|9
|12
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|9
|10
|14. Watford
|9
|10
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|9
|9
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|9
|8
|17. Leeds United
|9
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|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
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|18
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|10
|16
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|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
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|11
|14. Celta de Vigo
|10
|10
|15. Elche
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|10
|16. Granada
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|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
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|5
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