Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke geneli parçalı ve az bulutlu, iç kesimler yer yer çok bulutlu olacak.

İç Anadolu'nun güneydoğusunun yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.