Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 17 zanlı adliyeye sevk edilecek

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 17 zanlının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kullanılan silah gizlendiği yerde bulundu

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, cinayet olayında kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabancanın, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde ele geçirildiği, ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne sebebiyet veren tabanca olduğu tespit edildiği belirtildi.

Olay

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.

Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.