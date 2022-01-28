Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü? İşte cinayetin perde arkası

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun silahla vurularak öldürülmesi sonrası sır perdesi aralandı. Ünlü avukat neden öldürüldü? Emniyet'ten açıklama geldi. İşte cinayetin perde arkası...

T24’ün emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Mahmutyazıcıoğlu, iki grup arasındaki anlaşmazlığı çözmek amacıyla sık sık gittiği Yeşilköy’deki balık lokantasında buluşma ayarladı.

Avukat Mahmutyazıcıoğlu’nun arabuluculuğunda bir araya gelen iki taraf arasında bir dosya üzerindeki anlaşmazlık önce çözüme kavuşturuldu. Olayın yaşandığı saatlerde yemeğin bitimine doğru taraflardan birisi anlaşmayı bozduğunu belirten sert üsluplu çıkış yapınca masada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, masada silahlar konuşmaya başladı. Bu arada Mahmutyazıcıoğlu’nun şoförünün yeğeni de taraflardan birisinin kullandığı silahla bacağında yaralanınca Mahmutyazıcıoğlu bir kez daha devreye girdi.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBESİ ARAŞTIRACAK

Mahmutyazıcıoğlu, bacağından vurulan yaralıyı kurtarmak isterken bu kez kendisi ateş altında kaldı. Avukat Mahmutyazıcıoğlu’na dört kurşun isabet etti. Kurşunlardan üçü bacağına isabet ederken, birisi ise kasıktan geçen aort damarını parçaladı.

Damarın parçalanması sebebiyle aşırı kan kaybeden Mahmutoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mahmutoğlu, kan kaybından yaşamını yitirmiş olarak hastaneye ulaştırıldı. Çatışmanın ardından olay yerini terk eden silahlı grubu yakalama çalışmaları devam ederken, soruşturma, Asayiş Şubesi’nden alınarak Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne devredildi.

"2 KİŞİ YAKALANDI"

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman'ı yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

"AĞABEYLERİMİ GÖNDERİRİM"

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayın bazı ayrıntıları da ortaya çıktı.

Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak verecek meselesi yaşandığını belitti. Suphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan'ın kendisini, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti.

"YAZILI BELGE OLMADAN İMZALAMA"

Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Malgaz, kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın çağırmasıyla Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti.

YEŞİL İLE MAHMUTYAZICIOĞLU TARTIŞTI

Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Malgaz, Gökhan Karakan'ın da kendisini aradığını belirterek, Karakan'a parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti. Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Öte yandan açıklamada, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Kasten Öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın Kasten Yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi. (Sabah)