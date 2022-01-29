Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendisine ait restoranda alacak-verecek meselesi yüzünden öldürülmüştü. Cinayetin ardından harekete geçen emniyet ekipleri kamera görüntülerinden tespit ettikleri 6 kişiden 2'sini gözaltına alınmıştı. Olayla alakalı bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Bu sabah saatlerinde emniyet güçleri 9 kişiyi daha gözaltına aldı.