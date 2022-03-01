Sadi Somuncuoğlu'na Meclis'te tören
82 yaşında dün hayatını kaybeden eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu için Meclis'te cenaze töreni yapıldı.
TBMM'deki törene, Somuncuoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile eski ve yeni milletvekilleri katıldı.
Özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Somuncuoğlu için dua edildi. Somuncuoğlu'nun cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.
Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde dün vefat etti.
Aksaray'da 1940 yılında dünyaya gelen Somuncuoğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.
Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde bir dönem görev yapan Somuncuoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Bir dönem devlet bakanı olan Somuncuoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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