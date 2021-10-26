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Sadakataşı’ndan Nepal’de 570 katarakt ameliyatı

Dünyanın tüm mazlum coğrafyalarına elini uzatmayı devam eden Sadakataşı Derneği sağlık ekibi denetiminde Nepal’in Siraha bölgesinde 570 kişinin katarakt ameliyatını yaptı.

Gündem 26.10.2021, 17:17
Sadakataşı’ndan Nepal’de 570 katarakt ameliyatı

Sadakataşı Derneği sağlık çalışmaları kapsamında Nepal’de gerçekleştirdiği 9. dönem katarakt ameliyatları ile 570 kişiyi göz sağlığına kavuşturdu. 

Sadakataşı ekipleri ameliyatlar öncesi bölgede gerçekleştirdiği anonslar ile katarakt hastalarının ameliyat yeri ve tarihinden haberdar olmasını sağladı. Ameliyatlar sonrasında dağıtılan güneş gözlükleri ile aşırı sıcaktan korunmaya çalışan hastaların belirli aralıklarla kontrolleri ve pansumanları yapılıyor. 

570 katarakt ameliyatı  

Hayırseverlerin destekleriyle dernek tarafından Nepal’de gerçekleştirilen katarakt ameliyatlarıyla birlikte görme zorluğu çeken ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 570 hastanın gözleri katarakttan kurtarıldı. 

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca kişi, ameliyat olamadığı için kör olabiliyor. 

İdlib’de katarakt ameliyatları yapılacak 

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘’Asya ve Afrika’nın birçok bölgesinde insanlar beslenme, yaş, hijyen gibi sebeplerden dolayı katarakt hastalığına yakalanıyor. Bizde bu sorunun çözümüne katkı sağlamak için Nepal’de gerçekleştirdiğimiz 9. dönem katarakt ameliyatlarıyla buradaki kardeşlerimizin gören gözleri olduk. Önümüzde ki günlerde İdlib’de katarakt ameliyatları gerçekleştirerek mülteci kardeşlerimize destek olacağız’’ ifadelerini kullandı. 

#sadakataşı #katarakt #nepal
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