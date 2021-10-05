Sabriye Şentop'tan Diyarbakır annelerine ziyaret
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
Sabriye Şentop, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve bazı milletvekillerinin eşleri ile dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.
Ailelerle görüşen Şentop onlara karanfil verdi.
Görüşmede aileler Şentop ve beraberindeki heyete çocuklarının dağa kaçırılma sürecini anlattı, HDP ile terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.
Şentop, gazetecilere yaptığı açıklamada, annelerin acısını, çığlığını derinden hissettiklerini belirterek, bir çocuğun çalınmasının, o ailenin hayallerinin çalınması demek olduğunu söyledi.
Bir anne olarak bunu çok iyi anlayabildiğini dile getiren Şentop, "Çocuğu çalınan aileler bir travma yaşıyor. Sonuna kadar annelerin arkasındayız, anneleri destekliyoruz. Bütün çocukların geri gelmesini istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda hepsi geri dönerler, hepsinin yüzü güler." diye konuştu.
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