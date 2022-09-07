Sabri Ülker Bilim Ödülü için heyecanlı bekleyiş

Yıldız Holding Yönmetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, her yıl verilen Sabri Ülker Bilim Ödülü'nü kazananın duyurulması için son bir gün kaldığını duyurdu.

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı'nın paylaşımı alıntılayarak Likendln hesabından paylaşımk yapan Murat Ülker şu ifadelere yer verdi:

Sabri Ülker Vakfı'nın ülkemizde gıda ve sağlık ilişkisi özelinde oldukça önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Vakfımızın, toplumun doğru ve bilimsel bilgiye ulaşmasını sağlamasının yanı sıra, bu çalışmaları yürüten genç bilim insanlarımızı teşvik edecek ödül programları oluşturmasını da önemsiyorum. Geçtiğimiz yıl Sabri Ülker Bilim Ödülü, kariyerine Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında devam eden Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar'ın olmuştu. Karalar, hücre bölünmesi ve iletişiminde kritik rol oynayan sentrozom ve silyum olarak bilinen hücre yapılarının nasıl oluştuğuna ve görev yaptığına cevap aradığı projesi ile ödüle layık görülmüştü. Bu proje ile körlük, obezite ve diyabet gibi gelişimsel ve metabolik bozuklukların nedenlerini belirlenerek bu hastalıkların tanı ve tedavilerine yeni bir yaklaşım getirilmesi amaçlanıyor.

Bu yıl 7.si düzenlenecek olan Sabri Ülker Bilim Ödülü'nde yine insanlığa fayda sağlayacak projeleri görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.