Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Yunan adalarında tekne kazası geçiren Sabancı çiftiyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki planlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Leros Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralanırken, çifti tesadüfen yanlarından geçen teknedekiler kurtardı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN ALİ SABANCI İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

İlk müdahalenin ardından adadaki hastaneye kaldırılan çift, daha sonra tedavi için Bodrum'a getirildi. Hayati tehlikesi bulunan Ali Sabancı, İstanbul'a sevk edilirken, Vuslat Doğan Sabancı'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AMELİYATLA DALAĞI ALINDI

İstanbul'a sevk edilen Ali Sabancı'nın dalağının alındığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da ayrı bir uçakla Bodrum'dan saat 11.30'da havalanan bir uçakla İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Koca'dan deniz kazası geçiren Sabancı çiftiyle ilgili açıklamaVuslat Doğan Sabancı.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Esas Holding'den yapılan yazılı açıklamada "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KOCA'DAN SABANCI ÇİFTİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan Yunanistan'da deniz kazası geçiren Sabancı çiftiyle ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki planlanmıştır" paylaşımında bulundu.