Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Aydın Doğan Vakfı, Yunanistan'ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. İlginiz ve tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz " ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Pegasus Havayolları'nı da bünyesinde barındıran Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ali Sabancı ve eşi, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın iş insanı kızı Vuslat Doğan Sabancı, dün Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi. Botlarıyla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı yaralandı. Yunan Sahil Güvenliği, Sabancı çiftinin kazasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. Kazanın ardından yüzer ambulansla Bodrum'a götürülerek ameliyat edilen dalağı alınan Ali Sabancı, ambulans uçakla İstanbul'a nakledilerek, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vuslat Doğan Sabancı da Ali Sabancı'nın ardından İstanbul'da Amerikan Hastanesi'ne getirildi.

Esas Holding'ten dün yapılan açıklamada, Sabancı çiftinin sağlık durumunun iyiye gittiği ve titizlikle takip edildiği dile getirildi.