Sabahattin Önkibar açığa çıkardı: İYİ Parti'nin 'anket' oyununu
Gazeteci Sabahattin Önkibar, İYİ Parti'nin Metropol, Avrasya, ORC, AREA gibi bazı anket şirketlerini ziyaret ettiğini öne sürdü. "Firmalardan İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması ve Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş." diyen Önkibar, bunun karşılığında büyük paralar vaat edildiğini söyledi.
Gündem 17.07.2022, 23:39
Muhalif kimliği ile tanınan gazeteci Sabahattin Önkibar, İYİ Parti'nin seçim öncesi hazırladığı 'anket' oyununu anlattı.
Sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan Önkibar, Meral Akşener'e çok yakın olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın, Metropol, Avrasya, ORC, AREA gibi bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret edip seçim öncesi mutabakata vardığını öne sürdü.
BÜYÜK PARALAR VAAT EDİLDİ
Önkibar, "Bu siyasi anket firmalarından İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması, Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş. Ve de karşılığında büyük ödemeler, paralar vaat edilmiş." ifadelerini kullandı.
26
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31