Sabahattin Önkibar açığa çıkardı: İYİ Parti'nin 'anket' oyununu

Muhalif kimliği ile tanınan gazeteci Sabahattin Önkibar, İYİ Parti'nin seçim öncesi hazırladığı 'anket' oyununu anlattı.

Sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan Önkibar, Meral Akşener'e çok yakın olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın, Metropol, Avrasya, ORC, AREA gibi bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret edip seçim öncesi mutabakata vardığını öne sürdü.

BÜYÜK PARALAR VAAT EDİLDİ

Önkibar, "Bu siyasi anket firmalarından İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması, Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş. Ve de karşılığında büyük ödemeler, paralar vaat edilmiş." ifadelerini kullandı.