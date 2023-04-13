Saati 228 bin liralık özel jetle çadırda iftara gitti

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a giderken kullandığı özel jeti işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "İşte takiye tam olarak budur" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa liderleri, Adıyaman'da depremzedelerle iftar yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a gitmek için kullandığı özel jet gündem oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha önce "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

İlk tweetinde uçağın da görselini kullanan Varank, şunları ifade etti:

"'Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!"

Varank ikinci paylaşımında "Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana? Kılıçdaroğlu. Aldatmayı, yalan söylemeyi, iftirayı, kuru sıkı sallamayı siyaset sanan, Türkiye'ye kaos düzeni vadeden 7'li koalisyona cevabı; 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle aziz milletimiz verecek!" ifadelerini kullandı.