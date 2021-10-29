'Saadet zinciri'yle dolandırıcılık yapanlara istenen ceza belli oldu

Erzurum'da bir kripto para birimi üzerinden kazanç vaadiyle 16 kişiyi kurdukları "saadet zinciri" sistemiyle 1 milyon 349 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 3 sanık hakkında 19,5 yıldan 105 yıla kadar hapis ve 105 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca kentteki dolandırıcılık iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Aralarında amca ve kardeşlerinin de bulunduğu 16 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen tutuksuz sanıklar B.D, S.K. ve T.P. hakkında hazırlanan iddianame, Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların, mağdurlara yasal olarak tanıttıkları bir kripto para birimi uygulamasına ödeme yapmaları halinde yatırılan miktarın 2 katının kazanılacağını anlattığı, paraların geri ödenmemesi üzerine müştekilerce suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

"Ponzi Sistemi" adı verilen uygulamanın hukukta yer alan "saadet zinciri" sisteminin ilk hali ve uygulamadaki en temel biçimi olduğuna işaret edilen iddianamede, sistemin, yatırımcılarına vadedilen kazancın, diğer yatırımcılarından elde edilenlerle sağlama yöntemi olduğu aktarıldı.