Saadet Partililer ikinci turda Erdoğan'a oy verecek

Saadet Partisi eski Genel İdare Kurulu üyesi Avukat Ali Aktaş, seçimin ikinci turunda oyunu kime vereceğini açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan Aktaş, "İkinci turda oyum Tayyip beye. Seçim 28 Mayıs tarihinde. İstanbul'un fethinin yıldönümünden bir gün önce. Şehzade Orhan olmanın lüzumu yok!" dedi.

Aktaş, başka bir mesajında ise şu açıklamada bulundu:

Tayyip beyi ister döver (seçimden sonra devam edeceğiz) ister severiz. Nihayetinde son tahlilde bizim evin çocuğudur.

Kılıçdaroğlu ile karşılaştığında ise Tayyip Erdoğan için değil Said Halim Paşa'dan Mehmet Akif beyden gelen çizgimiz Türkiye'nin kaderini belirlemeye devam etsin diye onu tercih ederiz.

Bu konu gelinen aşamada siyasi değil millet omurgası için varoluşsal bir meseledir. Yoksa Erdoğan'ın politikalarını tümden takdir ettiğimizi herhalde hiç kimse söyleyemez. Hiç kuşkusuz ona muhalefet etmeye devam edeceğiz.