Saadet Partililer ikinci turda Erdoğan'a oy verecek
Saadet Partisi'nin önde gelen isimlerinden Avukat Ali Aktaş, ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.
Saadet Partisi eski Genel İdare Kurulu üyesi Avukat Ali Aktaş, seçimin ikinci turunda oyunu kime vereceğini açıkladı.
Twitter hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan Aktaş, "İkinci turda oyum Tayyip beye. Seçim 28 Mayıs tarihinde. İstanbul'un fethinin yıldönümünden bir gün önce. Şehzade Orhan olmanın lüzumu yok!" dedi.
Aktaş, başka bir mesajında ise şu açıklamada bulundu:
Tayyip beyi ister döver (seçimden sonra devam edeceğiz) ister severiz. Nihayetinde son tahlilde bizim evin çocuğudur.
Kılıçdaroğlu ile karşılaştığında ise Tayyip Erdoğan için değil Said Halim Paşa'dan Mehmet Akif beyden gelen çizgimiz Türkiye'nin kaderini belirlemeye devam etsin diye onu tercih ederiz.
Bu konu gelinen aşamada siyasi değil millet omurgası için varoluşsal bir meseledir. Yoksa Erdoğan'ın politikalarını tümden takdir ettiğimizi herhalde hiç kimse söyleyemez. Hiç kuşkusuz ona muhalefet etmeye devam edeceğiz.
ALİ AKTAŞ KİMDİR?
Ali Aktaş, 1977 yılında Antalya’nın Elmalı İlçesi'nde dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Milli Gençlik Vakfı Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Saadet Partisi’nin değişik kademelerinde görev aldıktan sonra Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı.
Serbest avukatlık yapan Aktaş, evli ve dört çocuk babasıdır. Ali Aktaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Antalya Belediye Başkan Adayı oldu.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|73
|2. Fenerbahçe
|31
|68
|3. Beşiktaş
|32
|68
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|31
|51
|6. Kayserispor
|32
|49
|7. Trabzonspor
|31
|48
|8. Konyaspor
|32
|46
|9. Karagümrük
|31
|44
|10. Alanyaspor
|32
|38
|11. Sivasspor
|32
|37
|12. Antalyaspor
|31
|36
|13. Ankaragücü
|31
|35
|14. İstanbulspor
|31
|35
|15. Kasımpaşa
|31
|34
|16. Giresunspor
|31
|28
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|31
|25
|19. Hatayspor
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|34
|75
|2. Rizespor
|34
|66
|3. Sakaryaspor
|35
|62
|4. Pendikspor
|34
|61
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|34
|58
|7. Göztepe
|34
|58
|8. Bandırmaspor
|34
|54
|9. Keçiörengücü
|34
|53
|10. Manisa FK
|34
|53
|11. Boluspor
|34
|49
|12. Tuzlaspor
|34
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|34
|34
|15. Altınordu
|34
|34
|16. Erzurumspor
|34
|33
|17. Adanaspor
|34
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|35
|66
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|36
|65
|6. Brighton
|34
|58
|7. Tottenham
|36
|57
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|36
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|34
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Valencia
|34
|37
|15. Almeria
|34
|36
|16. Cadiz
|34
|35
|17. Real Valladolid
|34
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|34
|19