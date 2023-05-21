Saadet Partili kadınların düşürüldüğü hallere bakın

Saadet Partili kadın Kemal Kılıçdaroğlu için broşür dağıttığı sırada bölgeden geçen bir başka kadının küçümseyici bakışlarına maruz kaldı. O anlar böyle görüntülendi.

Türkiye 14 Mayıs'ta demokrasiye sahip çıkmak için sandığa gitti.

Milletvekilliği sonuçları netleşse de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Adaylardan en çok oyu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek seçim için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidilecek.

İkinci tur çalışmaları başladı

28 Mayıs'a sayılı günler kala ise siyasi partiler seçim çalışmaları için bir kez daha sahaya çıktı.

Sahaya çıkan partilerden biri de Millet İttifakı'nın bileşenlerinden Saadet Partisi oldu.

Merkez noktalarda seçim stantlarını yeniden kuran Saadet Partililer, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için çalışmayı sürdürüyor.

Saadet Partili teyze, Kılıçdaroğlu için broşür dağıttı

Ankara'da Kızılay Meydanı'ndan yansıyan bir görüntüde Saadet Partili yaşlı bir teyzenin Kemal Kılıçdaroğlu için broşür dağıttığı görüldü.

Saadet Partili yaşlı kadının dağıttığı broşürlere ilgi gösterilmezken dikkat çeken bir detay videoyu çeken kişi tarafından kayda alındı.

Küçümseyici gözlerle baktı

Meydandan geçen bir kadının dağıtılan broşürü alırken, Saadet Partili görevli kadına küçümseyici gözlerle baktığı görüldü.

O anlar kameraya yansırken, Saadet Partili kadının omzundaki çantasıyla broşür dağıtmaya devam etti.