Saadet Partili kadınların düşürüldüğü hallere bakın
Saadet Partili çarşaflı bir kadına Kadıköy Meydanında Kılıçdaroğlu broşürleri dağıttırıldı. Çevreden geçen CHP zihniyetinin çarşaflı kadına aşağılayıcı şekilde bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.
Saadet Partili kadın Kemal Kılıçdaroğlu için broşür dağıttığı sırada bölgeden geçen bir başka kadının küçümseyici bakışlarına maruz kaldı. O anlar böyle görüntülendi.
Türkiye 14 Mayıs'ta demokrasiye sahip çıkmak için sandığa gitti.
Milletvekilliği sonuçları netleşse de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.
Adaylardan en çok oyu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek seçim için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidilecek.
İkinci tur çalışmaları başladı
28 Mayıs'a sayılı günler kala ise siyasi partiler seçim çalışmaları için bir kez daha sahaya çıktı.
Sahaya çıkan partilerden biri de Millet İttifakı'nın bileşenlerinden Saadet Partisi oldu.
Merkez noktalarda seçim stantlarını yeniden kuran Saadet Partililer, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için çalışmayı sürdürüyor.
Saadet Partili teyze, Kılıçdaroğlu için broşür dağıttı
Ankara'da Kızılay Meydanı'ndan yansıyan bir görüntüde Saadet Partili yaşlı bir teyzenin Kemal Kılıçdaroğlu için broşür dağıttığı görüldü.
Saadet Partili yaşlı kadının dağıttığı broşürlere ilgi gösterilmezken dikkat çeken bir detay videoyu çeken kişi tarafından kayda alındı.
Küçümseyici gözlerle baktı
Meydandan geçen bir kadının dağıtılan broşürü alırken, Saadet Partili görevli kadına küçümseyici gözlerle baktığı görüldü.
O anlar kameraya yansırken, Saadet Partili kadının omzundaki çantasıyla broşür dağıtmaya devam etti.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|32
|71
|3. Beşiktaş
|33
|71
|4. A.Demirspor
|32
|63
|5. Başakşehir
|32
|52
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|33
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Antalyaspor
|32
|37
|13. Sivasspor
|34
|37
|14. Ankaragücü
|33
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
|17. Ümraniye
|33
|28
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|35
|75
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|65
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Göztepe
|36
|60
|7. Eyüpspor
|36
|60
|8. Keçiörengücü
|36
|57
|9. Manisa FK
|36
|57
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Gençlerbirliği
|36
|38
|15. Tuzlaspor
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|36
|59
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|35
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. Bournemouth
|37
|39
|15. West Ham United
|37
|38
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leeds United
|37
|32
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|37
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|35
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|35
|65
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|35
|48
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Rayo Vallecano
|35
|47
|11. Sevilla
|34
|47
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Almeria
|35
|39
|14. Celta Vigo
|35
|39
|15. Cadiz
|35
|38
|16. Valencia
|34
|37
|17. Getafe
|35
|35
|18. Real Valladolid
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|32
|20. Elche
|35
|20