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Saadet Partili Damar'dan Erdoğan'a destek geldi

Milli Görüş'ün Türkiye ve Avrupa'daki tanınmış isimlerinden Hasan Damar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilmesi çağrısında bulundu.

Gündem 21.01.2023, 13:20 21.01.2023, 13:27
Saadet Partili Damar'dan Erdoğan'a destek geldi

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına destek verilmesi çağrısında bulundu. 2019'da “İstanbul'da AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik” diyen Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi.

Başkan Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından küresel medyanın Erdoğan üzerinden Türkiye'nin geleceği hakkında ahkam kesmeleri, içeride de DEVA Lideri Babacan'ın start verdiği yerli ve milli silahlar üretin firmaları karalama kampanyası eş zamanlı olarak yürütülürken Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar'dan sürpriz bir çıkış geldi.

Seçim sathına girdiğimiz bu günlerde Türkiye'ye operasyonlar peş peşe gelirken Hasan Damar, 6'lı masada ortaklarından tepki almamak için bir çok hadsiz çıkış ve söylemlere sessiz kalan Saadet Partisi'ne rağmen büyük resmi görerek dava arkadaşlarına önemli bir çağrıda bulundu.

2023 oylaması için "olağanüstü bir seçim" diyen Damar, AK Parti  döneminde Müslümanlar ve ümmet için yapılan devrim gibi değişiklikleri hatırlatarak Erdoğan için destek istedi.

Ayasofya'nın yeninden ibadete açılması, başörtüsü sorununu çözülmesi gibi elde edilen kazanımların kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Damar sosyal medyadan yayınladığı video mesajında şu ifadeleri kullandı;

Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Ülkemiz bir çok sıkıntılara maruz kalmıştır. Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de var. Bunları da görmemiz lazım; ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi. başörtü meselesini gündemden kalkması gibi. Bütün bunları yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz. Ben 83 yaşındayım, ömrümü bu davaya verdim, bu bakımdan yanlışlara yanlış dedim. Doğrulara da doğru demek mecburiyetindeyim. Bu münasebetle sizlerden ricam, bütün kardeşlerimizin bu seçim, olağanüstü bir seçim olduğu için mutlak suretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destelemeliyiz.

"AK PARTİ'YE BİZ KAYBETTİ" DEMİŞTİ

Türkiye kamuoyu Hasan Damar'ı en son İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamasından hatırlıyor.

Haziran 2019 seçimlerinde Saadet Partisi hatibi Damar partililere Saadet Partisi'nin İstanbul'da AK Parti'ye kaybettirdiği için Türkiye'nin en güçlü partisi olduğunu söylemişti.

#hasan damar
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