Saadet Partili Birol Aydın’dan skandal ifadeler: "Siz kafirsiniz"

Saadet Partisi Kartal İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen “Kanaat Önderleri Buluşması” programında İlçe Başkanı Murat Çeker’in konuşmasının ardından söz alarak davetlilere hitap eden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birol Aydın, konuşmasının bir bölümünde yurtdışı ziyaretlerinde siyasi programlarda yaşadığı münasebetlerden bahsederken;

Türkiye’nin geliştiğini ve büyüdüğünü dile getiren Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler’e, “Kafirsiniz” dediğini ifade etmesi üzerinde salonda bir anda hava buz kesti.

Saadet Partili Birol Aydın konuşmasında; “Avrupa’da yaşayan arkadaşlara cemiyetlere giderek konuşuyoruz, böyle yakalarını silkelercesine söylüyorum. Bak bu cümlemi seçerek kullanıyorum;

20 yıl 30 yıl Almanya’da, Avusturya’da, Hollanda’da yaşayanlara diyorumki, değil sadece 20 yıllık AK Parti dönemini, bundan önceki dönemleri de kast ederek söylüyorum, hala Türkiye uçuyor kalkıyor diyenler varya, onlara diyorum ki siz kafirsiniz.

Kafir hakikate gözlerini kapayan gerçeklerin üzerini örten insandır. Yav 20 yıl 30 yıl Hollanda da yaşayacaksın Türkiye’nin çok iyi durumda olduğunu dile getireceksin. Yıllardır yaşadığınız ülkenin durumuyla Türkiye’nin durumunu fark edemiyormusunuz.

Türkiye’deki mevcut anlayışla mevcut paragidmayla Türkiye’nin gelişmiş bir Avrupa ülkesi standardına ekonomik anlamda ulaşma ihtimali yok. Onun için galaksi değiştirmek lazım anlayış değiştirmek gerekir” dedi.

Davetliler salonu terk etti

Birçok sivil toplum temsilcisi bu ifadelerden rahatsız olduklarını dile getirdi. Davetlilerden bir kişi mikrofonu alarak “Benimde Almanya’da yaşayan hem de ülkesini Türkiye’yi çok seven akrabalarım var. Dolayısıyla sizin söylediğiniz bu çirkin sözleri aynen size iade ediyorum ve sizi kınıyorum”

Gelen tepkiler üzerine Birol Aydın, sözlerini toparlamaya çalışırken programa katılan birçok davetlilerin salonu terk ettiği gözlendi.

Kaynak: Kartal Gazetesi