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Rusya’nın tedariki Türkiye’den

Ekim sonunda 50 kişilik Rus iş heyeti İstanbul ve Ankara'yı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Yeni Şafak'a konuşan Rus iş insanları, Türkiye'nin Rusya'nın başat tedarikçisi olabileceğinin sinyallerini verdi. Ekonomi Proseförü Tatyana Balabanova, "Rus insan kaynağının niteliğini geliştirmek amacıyla farklı staj programlarını Türkiye'de yapma fikirleri gelişti" derken iş insanı Irina Kolesova da "Hızlıca siparişleri oluşturmaya başladık" bilgisini verdi.

Gündem 10.11.2022, 08:59
Rusya’nın tedariki Türkiye’den

Batı ülkelerinden mal tedarik edemeyen Rus iş insanları, rotalarını Türkiye’ye çevirdi. Rusya’nın farklı bölgelerinden seçilen iş heyeti ekim sonunda Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul Ticaret Odası, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği, Ankara OSTİM OSB, Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Rossotrudnichestvo Türkiye Temsilciliği, Rus Türk Ticaret Evi (ROST) gibi kuruluşların yetkilileri ile bir araya geldi. Bunun yanı sıra bir dizi Türk şirketi de ziyaret eden Rus iş heyeti, Türk muhataplarıyla sektörel bazlı iş birliklerine dair görüş alışverişinde bulundular.

ZİYARETİMİZ YENİ UFUKLAR AÇTI

Rus iş heyetine GUU Üniversitesi adına mihmandarlık yapan ekonomi profesörü ve Uluslararası İşbirliği Derneği Başkanı Tatyana Balabanova, “Türkiye ziyaretimizin ana amacı inşaat, lojistik, turizm ve dış ticaret sektörlerinde yeni Türk-Rus iş birliklerinin temellerini kurmak ve Türkiye’nin ticaret hukukuna dair bilgi edinmekti. Yapılan görüşmelerde taraflar yatırım, prosedürlerinin organizasyonu, mal ve teknik ekipmanların Rusya’nın çeşitli bölgelerine tedariki ve satışı açısından iş birliği imkanlarını ele aldılar. Ayrıca, Türk işletme ve kuruluşların yapılanmalarına dair deneyim edinimde bulunarak çeşitli sektörlerden Rus insan kaynağının niteliğini geliştirmek amacıyla farklı staj programlarını Türkiye’de yapma fikirleri gelişti” diye konuştu.

TİCARET GELİŞECEK

Evrazia Direktörü Nikolay Şuşorkin de “Türk firmalarının Rusya ile iş birliğine açık olduklarını ve kendilerine özgü bir yaklaşımlarının bulunduğunu gözlemledik. Ziyaretimizin ikili ticari ilişkilerimize kendi çapında katkı sunacak” diye konuştu. Türk-Rus ortaklığı LaBiance Turizm’in CEO’su Natalya Pavloviçeva da “2023 ve sonraki dönemlerde Rus turist sayısında rekorlar kırılabilir” dedi.

HEMEN SİPARİŞLERİ TOPLAMAYA BAŞLADIK

Rus iş heyeti içerisinde yer alan ve Rusya’nın Kemerovo bölgesinde tıbbi cihazların alım-satımı alanında faaliyet gösteren bir şirketin genel müdür yardımcısı olan Irina Kolesova ise Türkiye ziyaretlerinin kendileri için çok verimli geçtiğini bildirdi. Kolesova, “Rusya’ya döner dönmez tüm sektörel paydaşlarımızla çevrimiçi bir toplantı yaparak Türk üretici ve tedarikçilerin tıbbi cihaz temini konusundaki mevcut potansiyelini anlattık ve hızlıca siparişleri oluşturmaya başladık” dedi.

#rusya
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