Rusya-Ukrayna müzakerelerinin bugünkü turu sona erdi
Rusya ve Ukrayna müzakerecilerinin İstanbul'da bir araya geldiği görüşmenin bugünkü turu sona erdi.
Gündem 29.03.2022, 14:37
İki ülke heyetlerinin katıldığı Rusya-Ukrayna müzakerelerinin bugünkü turu sona erdi.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle iki tarafın müzakerecileri İstanbul'da bir araya geldi. Sabah saatlerinde masaya oturan taraflar, kısa süre önce görüşmeleri sonlandırdı. Müzakerelerde bugünkü turun bittiği, görüşmelerin süreceği belirtildi.
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