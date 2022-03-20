"Rusya ile olan yakın ilişkilerimiz hakkı hukuku savunmamıza engel olmadı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Meclis Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Çanakkale'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Dünyanın 1915'te, hem eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya hem de eşsiz bir direnişe şahitlik ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve Hakk'ın rahmetine kavuşan gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Biz topraklarımızı, vatanımızı yalnızca savaş olduğunda savunmuyoruz. Bugün, milletimiz yatağına huzur içinde girsin diye, hudut karakollarımızda, askeri birliklerde, dağlarda, sınır ötesinde, komandolarımız, askerlerimiz, polisimiz, jandarmamız elleri tetikte her daim vatan savunmasındalar." diye konuştu.

Türkiye'yi korumanın sadece eller tetikte, asker nöbetinde beklemekle de olmayacağını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'yi savunmak demek, bu vatana göz dikmiş hainlerin karşısına gecenin bir yarısında dikilmek, sabahın köründe onların alçak emellerini boşa çıkarmak demek olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, siyasi istikballerini, yok etme ve yıkma üzerine bina etmeye çalışanların, Türkiye'nin stratejik konumundan ve elde ettiği kazanımlarından rahatsızlık duyduklarının çok açık olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların amacı Türkiye'yi savunmak değil, Türkiye'nin önünü kesmek, Türkiye'yi geçmişin puslu ve çaresiz günlerine geri götürmektir. Bugün Türkiye, hızlı ve etkili kararlar alarak dünyanın çeşitli bölgelerinde varlığını etkin bir şekilde sürdürüyorsa bunun sebebi, güçlü bir liderlikle istikrarlı ve etkin bir şekilde yönetiliyor olmasıdır. Biz yerli ve milli savunma, yerli ve milli teknoloji derken, kalkınan ve gelişen bir Türkiye hedeflerken, ihracatta ve üretimde lider bir ülke olmak için uğraşırken, yerli otomobilini en son teknolojiyle dünyanın en prestijli markalarından biri yaparak dünya sahnesine çıkarırken, vizyoner bir yönetim anlayışıyla ilerleyen bir ülkede, küçük ve atlatılabilecek krizleri, çok büyükmüş gibi gösterip provokasyona ve itibarsızlaştırma siyasetine dönüştürenleri milletimiz görüyor, biliyor."

Antalya Diplomasi Forumu

Üstesinden gelinmesi gereken sorunlar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, dünyanın içinde bulunduğu krizin etkilerini mümkün olduğunca Türkiye'ye, millete yansıtmamaya çalıştıklarını söyledi.

Terörle, enflasyonla küresel krizlerle Türkiye'ye karşı oynanmak istenen oyunlarla mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'yi çaresiz, tükenmiş, sistemi kilitlenmiş bir ülke gibi gösterenin, kim olursa olsun bu ülkeye hizmet etmediğini kaydetti.

Çavuşoğlu, bugün tüm dünyanın şahit olduğu bir Türkiye profili bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin gücünü, küresel bir aktör olduğunu, uluslararası alanda oynadığı rolün önemini, seven sevmeyen herkes kabul ediyor. Bunun en son örneğini geçen hafta düzenlediğimiz Antalya Diplomasi Forumu'nda herkes gördü." dedi.

Forumda üç gün boyunca diplomasinin kalbinin Antalya'da attığına değinen Çavuşoğlu, 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat lideri ve temsilcisinin foruma katıldığını, 200'den fazla görüşme yapıldığını aktardı.

Bu tür faaliyetlere eskiden Davos ve Münih gibi merkezlerin ev sahipliği yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, "Bugün artık bu haritada en merkezde Antalya da var. Uluslararası siyasetin geleceği Antalya'da konuşuluyor. Antalya Diplomasi Forumu bugüne kadar ezilen Afrika devletleri ve az gelişmiş ülkeler için de seslerini duyurdukları bir platform oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, forumdan sonra diplomasi tempolarının daha da arttığını ve son bir haftada da yoğun diplomasi yaşadıklarını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için büyük bir çaba içinde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef Avrupa'da bir başka savaşa daha şahit oluyoruz. Kuzeyimizdeki iki büyük komşumuzun savaşı, tüm dünya gibi bizi de doğrudan etkiliyor. Bu krizin başından beri ilkeli bir tutum sergiledik. Eğilip bükülmeden, doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' dedik. 2014'te Kırım'ın ilhakına en güçlü tepkiyi verdik. Cumhurbaşkanı'mız, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki tarihi konuşmasında da söyledi. O zaman dünya gereken tepkiyi verseydi, bugün bunlar yaşanmazdı. Rusya ile birçok alanda yakın ilişkilerimiz var. Ancak, bu ilişkiler hakkı hukuku savunmamıza engel olmadı. Suriye'de, Libya'da bunu yaşadık. İmkan olduğunda, Kafkaslar, Libya ve Suriye gibi zor dosyalarda çözüm için birlikte çalıştık, çalışıyoruz. Ukrayna ile de çok yakın ilişkiler tesis ettik. Birbirimize kimlikle seyahat edecek kadar yakınlaştık. Bu iki komşumuz arasındaki gerginlik tırmanınca, sıcak çatışma çıkmaması için büyük gayret gösterdik. Hatta savaştan bir gün önce Cumhurbaşkanı'mız, Putin ile görüştü. Maalesef, Rusya çağrıları dinlemedi ve bugünlere geldik. Rusya'nın saldırısını tüm dünyayla birlikte biz de eleştirdik. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm kuruluşlarda bu saldırıyı reddettik, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne güçlü destek verdik."

Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi ortada bir yangın var ve söndürülmezse bu yangın herkesi daha çok etkileyecek. Yangını söndürmek için büyük bir çaba içindeyiz. Cumhurbaşkanı'mız ve bizler seferber olmuş durumdayız. Her iki tarafla konuşarak, önce insani ateşkes, sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna taraflarını önce Antalya'da bir araya getirdiklerini hatırlattı. Bu hafta da Rusya ve Ukrayna'da mevkidaşlarıyla tekrar görüştüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tarafların bazı somut konular üzerinde müzakereleri sürüyor. Müzakere ekipleriyle de temas halinde olduğumuz için bu detaylarla ilgili bilgiye sahibiz. Tüm detaylarını açıklamamız söz konusu olmaz. Çünkü biz dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolü oynuyoruz. Tüm bu temaslarımızda tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Tabii savaş devam ederken, siviller ölürken anlaşmak öyle kolay bir şey değil. Yine de bir ivme yakalandığını söylemek isterim. Ukrayna tarafsızlık statüsü karşılığında güvenliğinin garanti edilmesini istiyor. Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle Türkiye ve Almanya'nın da bu anlaşmanın garantörü olmasını istiyor. Bu da bize duyulan güvenin bir başka göstergesi."

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki liderle temaslarını sürdürdüğünü aktararak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirme çabalarının devam ettiğini bildirdi.

Bu liderleri Türkiye'de bir araya getirmeyi arzu ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Tıpkı Belarus müzakereleri başlarken söylediğimiz, teşvik ettiğimiz gibi yeri, nerede olduğu çok önemli değil. Biz isteriz, en iyi şekilde zemin hazırlarız. Önemli olan iki ülke arasındaki müzakerelerin, iki liderin bir araya gelmesini gerektirecek düzeye çıkması." diye konuştu.

"Barış için gece gündüz çalışıyoruz"

İnsani ateşkes için ayrıca çalıştıklarına vurgu yapan Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler, Kızılay, Kızılhaç gibi kuruluşları harekete geçirdik. Bu savaş şartlarında 15 binden fazla kardeşimizi ülkemize getirdik. Kırım Tatarı, Ahıska Türkü, Azerbaycanlı, Türkmen gibi kardeşlerimizin tahliyelerine de destek olduk. Barış için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya diplomasi haritasında merkez konumunda olduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, yola "oyun kurucu" olma iddiasıyla çıktıklarını, oyunu kurarak, oynanan oyunları da bozduklarını dile getirdi.

Dış politikada etkin olmak için güçlü, kararlı, ilkeli ve adil olmanın önemine işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Masada güçlü olmak için sahada güçlü olacağız. Yeri geldiğinde, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'da sahaya indik, biz olmadan oyun kurulamayacağını dosta düşmana herkese gösterdik. 'Kendi hikayemizi yazarız, kimsenin senaryosunu oynamayız' dedik. Diğer yandan ilkeli ve adil olmak gerekir. Eğilip bükülmedik, hep doğruları söyledik beyaza 'beyaz', siyaha 'siyah' dedik. Bugün dünyada arabuluculuk konusunda bir markaysak, hem Rusya hem Ukrayna bize güveniyorsa, bu ilkeli ve adil tavrımızdan dolayı. BM, AGİT ve İİT gibi en büyük uluslararası teşkilatlarda arabuluculuk dostlar grubunun eş başkanlığını yapıyoruz. Bizdeki bir kesim muhalefet dışında, tüm dünya Türkiye'nin bu aktif, ezber bozan dış politikasını takdir ediyor."

Yarın Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı'na onur konuğu olarak hitap edeceğine değinen Çavuşoğlu, sonraki gün Pakistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı, ardından Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde NATO Zirvesi'ne katılacaklarını aktardı.

"Bizler beklenen Türkleriz, dünyanın umuduyuz"

Çavuşoğlu, doğuda-batıda dünyanın her yerinde olmak gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizler beklenen Türkleriz, dünyanın umuduyuz. Türk beklenendir, dünyanın her yanında olmaya devam edeceğiz. 253 temsilciliğimiz, ihracat kapasitemiz, TİKA'mız, Yunus Emre'miz, Maarif, Yurtdışı Türkler Başkanlığımız, Diyanetimiz, Türk Hava Yollarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, savunma sanayimiz. Fakat en başta milletimizin nitelikleri, medeniyetimizin derinliği. 2023 hedeflerimize ulaşmak için gerekli liderliğe, stratejik bakışa, imkan ve kabiliyetlere sahibiz. Dünya barışı için samimi olarak çalışan, somut reform önerisinde bulunan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

AK Parti'de siyaset yapmanın öncelikle bu sorumluluğu üstlenmeye talip olmak demek olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Antalya'yı kara, hava, deniz ve demiryoluyla kolay ulaşılabilir bir şehir haline getirdiklerini söyledi.

Antalya'da 677 kilometre bölünmüş yol ağına ulaştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, birçok yolu, tüneli tamamladıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ni yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkaracaklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, kent merkezi, Serik ve Korkuteli ilçelerine doğalgaz getirdiklerini, Elmalı, Kumluca, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ile Mersin'in Anamur ilçesine kadar her yeri en kısa zamanda doğalgazla buluşturacaklarını bildirdi.

Manavgat yangını

Manavgat'ta temmuzda Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın afetini yaşadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Yangında 6 bin 522 çiftçimiz ve 35 bin 160 dekar alan zarar gördü. Vatandaşlarımızın zararlarını karşılamak için nakdi olarak 236 milyon lirası tarım zararı olmak üzere 300 milyon liranın üzerinde yardım yaptık. Çiftçilerimizin yanan traktörlerinin yerine yenilerini verdik. Yangında zarar gören konut, ahır ve samanlığın yenilerinin inşaatına başladık." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti döneminde Antalya'da 18 devlet hastanesi, 24 aile sağlığı merkezi, 2 diş sağlığı merkezi, 8'i 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olmak üzere toplamda 56 sağlık tesisini hizmete sunduklarını belirtti.

Türkiye'nin makus talihini değiştirenin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı'nın iddiası sadece iktidar olmak değil, her alanda ülkemizi en üst lige taşıma iddiasıdır. Bu yüzden Cumhur İttifakı'mızı güçlendiriyoruz, daha da güçlendireceğiz ve 2023'e daha güçlü gireceğiz. Bu davanın neferleri de sizlersiniz." dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da dünyadaki gelişmeleri ve AK Parti hükümetinin yaptığı çalışmaları anlattı.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yorulmak bilmeden, hüzne kapılmadan millet için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.