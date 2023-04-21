Rusya'da on binlerce Müslüman tekbirlerle yürüdü

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Rusya'da da Ramazan Bayramı namazı sabah erkenden kılındı.

Moskova'nın en büyük camisinde toplanan Müslümanlar namazdan sonra caddelerde toplu şekilde yürüdü.

Yürüyüş esnasında tekbirler getirildi. O anlar ise kameralara böyle yansıdı: