Rus yatırımcıya muhalefet: Paraların Türkiye'ye gelmesi CHP ve HDP'yi rahatsız etti

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında uygulanan yaptırımlar nedeniyle Batı’daki Rus varlıklarının Türkiye’ye yönelmesi muhalefeti rahatsız etti.

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP ve HDP’li vekillerin, “Rus iş adamlarının varlıklarını Türkiye’ye taşıması” ile ilgili Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na yönelttiği sorular dikkat çekti.

SAVAŞLARIN KİRİ PASI GELİYOR

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, Türkiye'nin etrafındaki savaşlara değinerek, "Türkiye bu savaşları çıkarmıyor, kimse bunu söylemiyor. Fakat bu çıkan savaşların kiri pası, ne varsa hepsi Türkiye'ye geliyor. Birkaç örnek vereyim, örnek veriyorum size: Rus oligarklar paralarını kapıp buraya geliyorlar" dedi. CHP'li Utku Çakıröz, Çavuşoğlu'nun sunumunu eleştirerek, "Yabancı yatırımcı dediğiniz Putin'in gizli ortakları ise evet, oligarklar iktidarınızı güvenli liman görüyor ki yatlarını buraya demirliyorlar, şirketlerini buradan yönetiyorlar; kara paracılar, uyuşturucu baronları ise kastınız, maalesef haklısınız, iktidarınız da onlar için güvenli bir liman oldu ülkemiz" suçlamasında bulundu.

CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, sözü Rus oligarklara getirip "Bir haber vardı, Rus oligark 'Putin'in şefi' olarak da adlandırılıyor, Yevgeniy Prigojin ABD seçimlerine müdahale edildiğini açıklamış. Türkiye için de benzer bir durumun olmamasını dileriz" dedi. CHP'li Mehmet Bekaroğlu da "FATF ne diyor? Türkiye'yi nereye koydu? Gri listeye. Nasıl koyuyor gri liste ye?" diye sordu. CHP'li Özkan Yalım ise "FATF yani Mali Eylem Görev Gücü'nün 23 ülkeyi gri listeye aldığı ülkelerin arasında maalesef ülkemiz de Türkiye de var" diye konuştu.

PROPAGANDAYA ALET OLMAYIN

Eleştirilere cevap veren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "FATF içindeki görüşmelerde de Türkiye'nin hükümlülüklerini yerine getirdiğimizi de söylüyorlar ama başta ABD olmak üzere bazı ülkeler Demokles'in kılıcı gibi bunu Türkiye'nin üzerinde tutmak için yapıyor" dedi. Muhalefetin Rus oligarklarının Türkiye'de kaç parası var yönündeki sorusunu da yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD ve Avrupa Birliği'nin de benzer iddiaları dile getirdiğini anımsatarak, şöyle konuştu: "Bize belge getirin, diyoruz yani yaptırımları delecek şekilde özellikle finans kısmında bize bir belge getirin. Bazı şirketlerim izin ticari şeyleriyle ilgili getiriliyor, onunla da ilgili kurumlara iletiyoruz ama sizin söylediğiniz konularla ilgili herhangi bir belge, bilgi gelmedi; sadece kara propaganda var. Yani kara parayla değil de kara propagandayla mücadele etmek durumundayız, maalesef siz de buna alet oluyorsunuz, olmayın. Bu, ülkemizin itibarı için de önemlidir. Türkiye'de kim kara para aklıyor da Türkiye'yi töhmet altında bırakıyorsunuz. Yani söylediğiniz şeyler kabul edilir şeyler değil.”

FETÖ her ülke için tehdit

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’da Türkiye’nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğu’nun açılış töreninde FETÖ tehlikesine dikkat çekti. FETÖ konusunda uyarıda da bulunan Çavuşoğlu, “FETÖ terör örgütü sadece Türkiye için değil, bulunduğu her ülke için tehdittir. Ne kadar sinsi olduklarını da görüyoruz” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, FETÖ’nün Türkiye’de darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatarak bu örgüte karşı her zaman teyakkuzda olmalarının herkesin yararına olduğunu vurguladı.