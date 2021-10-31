Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi
Antalya Serik'te içinde Rus turistlerin bulunduğu tur midibüsü kaza yaptı. Devrilen araçtaki 8 kişinin yaralandığı, yaralılardan ikisinin çocuk olduğu öğrenildi.
Gündem 31.10.2021, 09:36
Ufuk Aktaş'ın kullandığı 07 FNU 94 plakalı tur midibüsü, Sanayi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı, ardından karşı yola geçerek devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 Rus turist, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne ve özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralı 2 çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazanın, 15 turistin Antalya Havalimanına transferi sırasında meydana geldiği öğrenildi.
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