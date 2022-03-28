Rus müzakere heyeti İstanbul'da
Ukrayna heyeti ile görüşmek için havalanan Rus heyeti taşıyan özel uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi.
Gündem 28.03.2022, 17:29
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor.
Rus heyeti taşıyan özel uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi. Rus heyet, ardından konaklayacağı otele geçti.
Ukrayna heyetinin de akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Müzakerelerin yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmesi planlanıyor.
Müzakereler iki gün sürecek.
Kaynak: AA
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