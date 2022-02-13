Rus denizaltısı Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e açıldı
"Rostov Na Donu" isimli Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.
Gündem 13.02.2022, 17:04
Marmara Denizi yönünden İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı B-237 flama numaraları "Rostov Na Donu" denizaltısı, saat 12.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkisine geldi.
Karadeniz'e doğru yol alan denizaltının güvertesinden bazı askeri personel dışarıyı seyrederken, denizaltının boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da refakat etti.
Kaynak: AA
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