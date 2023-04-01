Romanlar kararını verdi

İstanbul'da bulunan iki Roman federasyonu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini açıkladı. Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Murat Divandiler, "Roman camiası olarak sonuna kadar Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin yanında olacağız" dedi.

İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu ile İstanbul Kanaat Önderleri ve Dernekler Federasyonu, düzenlenen basın toplantısıyla 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyurdu. Toplantıya federasyon başkanları, kanaat önderleri ve Roman vatandaşlar katıldı.

İstanbul Roman Kanaat Önderleri Federasyon Başkanı Adnan Demirez, "İstanbul'un 2 Roman federasyonu olarak Cumhur İttifakı'na desteğimizi açıklıyoruz. Sonuna kadar bu süreçte Cumhurbaşkanımız ve mülki amirlerimizin yanında olacağız. Mazlumlara dokunmaya, gariplerin önünü açmaya, eğitime ihtiyacı olan, konuta ihtiyacı olan, istihdama ihtiyacı olan Roman kardeşlerimize, bu ayrımcılığı, bu ikinci sınıf vatandaşlığı, bu ötekileştiriciliği önümüzden kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi seve seve belirtiyoruz" dedi.

"SADECE İSTANBUL'UN 3. BÖLGESİ'NDE 200 BİN SEÇMENE SAHİBİZ"

Demirez, "Biz sadece İstanbul'un 3. Bölgesi'nde 200 bin seçmene sahip olan, desteğini alan 32 dernekli iki federasyonuz. Cumhurbaşkanlığı adayları bu süreçte 100 imzayı aşmaya çalıştı. Aşabilenler oldu, aşamayanlar oldu. Bizim onursal başkanımız, muhtarımız bile kendi bölgesinde 40-50 bin oy alıyor. Bizi çok çarpmaya, bölmeye çalıştılar. Bizi bölemezler. Biz Romanlar her zaman vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı çok severiz. Bizden hain çıkmaz. Onun için köpek heykellerine alkış tutanlara değil, bu ülkenin geleceğinin temellerini sağlam şekilde atana, dünyaya Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu gösteren Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI VE AK PARTİ'NİN YANINDA OLACAĞIZ"

Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Murat Divandiler de, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakımız sayesinde Roman camiası olarak kendisine verdiği sonsuz destekler için teşekkürler ve saygılar sunuyoruz. Türkiye'deki en büyük iki tane Roman federasyonu birleştik. Onursal Başkanımız Selahattin Paker ile bize yardımcı oldu. Her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanımızın Roman camiasını en ileri taşıyacağına, bizim çocuklarımızın eğitim görmesine, içimizdeki sanatın dünyaya yayılmasına sebep olacağına inanıyorum. Roman camiası olarak sonuna kadar Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin yanında olacağız" dedi.

ROMANLAR AK PARTİ DÖNEMİNDE HAKLARINA KAVUŞTU

Romanlar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşamaktadır, ancak en yoğun nüfus İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Mersin ve Ankara gibi büyük şehirlerde bulunmaktadır.

Romanlar genellikle işsizlik, yoksulluk, eğitim fırsatlarındaki ayrımcılık, sağlık hizmetlerindeki eşitsizlik ve sosyal dışlanma gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Son yıllarda, AK Parti hükümetleri Romanların haklarını korumak ve yaşamlarını iyileştirmek için çeşitli adımlar atmıştır.

Bunlar arasında Romanların eğitim, sağlık ve iş imkanlarına erişimini kolaylaştıran programlar, Romanların siyasi temsiliyetini artırmaya yönelik adımlar ve Romanların kültürel mirasını koruyan yasal düzenlemeler yer almaktadır.

Ancak, Romanların hala birçok sorunu var ve toplumsal dışlanma, yoksulluk ve ayrımcılık gibi konularda daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.