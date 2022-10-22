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Rize'den ateşlenen 'Tayfun' füzesi Rusya'da endişe yarattı

ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un Sinop açıklarına fırlatılarak yapıldığı test atışı dünyanın gündemine oturdu. 300 kilometre sınırını aşan ilk Türk füzesi olan Tayfun ile ilgili konuşan Rusya Devlet Duması Üyesi Semyon Bagdasarov "Rize bölgesinden ateşlendi. Ki burası Sayın Erdoğan'ın memleketi ve Sinop'un yanında Türk Donanmasının Karadeniz Filosu Komutanlığı burada yer alıyor. Bunu oradan attılar. Sinop'tan Sivastopol'a 300 kilometre mesafe var. Ama nedense biz burada kendimizi kandırıyoruz." dedi.

Gündem 22.10.2022, 09:03
Rize'den ateşlenen 'Tayfun' füzesi Rusya'da endişe yarattı

Yerli füze Tayfun, geçtiğimiz günlerde Rize-Artvin Havalimanı'ndan Sinop açıklarına fırlatıldı. Tayfun, 300 kilometre sınırını aşan ilk Türk füzesi oldu.

ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen Tayfun füzesi Rusya'nın da dikkatini çekti.

Rusya Devlet Duması Üyesi Semyon Bagdasarov bunun çok tehlikeli bir trend olduğunu belirterek, "Türkiye ile müttefikliğimize farklı bir şekilde bakmalıyız. Bunu daha önce pek çok kez söyledim. Üzgünüm Türkler birkaç gün önce bir füze testi gerçekleştirdi. İsmi Tayfun. Sanıyorum 534 kilometre menzili var. Ne düşünüyosunuz? Hangi yöne gitti?Ege'ye gitmedi. Akdeniz'de gitmedi. Türk toprakları içinde bir yere gitmedi. Rize bölgesinden ateşlendi." dedi.

"SİNOP'TAN SİVASTOPOL'A 300 KİLOMETRE MESAFE VAR"

Rize'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi olduğuna vurgu yapan Bagdasarov, "Sayın Erdoğan'ın memleketi ve Sinop'un yanında Türk Donanmasının Karadeniz Filosu Komutanlığı burada yer alıyor. Bunu oradan attılar. Sinop'tan Sivastopol'a 300 kilometre mesafe var. Ama nedense biz burada kendimizi kandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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