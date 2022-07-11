Rize'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Rize'de 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi ise yaralandı.
Gündem 11.07.2022, 23:44
Rize merkeze bağlı Yağlıtaş Mahallesi'nde, Abdulkadir Kar, B.B. ve Ç.Y. ile K.A. ve Y.A. kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine ateş etti.
Abdulkadir Kar ile K.A. ve Y.A. yaralandı. Kar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
K.A. ve Y.A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.A.'nın hayati tehlikesi sürüyor.
B.B. ve Ç.Y. gözaltına alındı, olayda kullanılan silahlara da el konuldu.
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