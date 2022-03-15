Rize'de kar tatili bir gün daha uzatıldı
Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği duyuruldu. Kent genelinde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Gündem 15.03.2022, 18:47
Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bir gün daha ara verildiği duyuruldu.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir "
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parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
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|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|29
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
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|45
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
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|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Antalyaspor
|29
|38
|13. Sivasspor
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|14. Gaziantep FK
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|16. Giresunspor
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|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
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|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|26
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|8. Tottenham
|27
|45
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|28
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19