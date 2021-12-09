Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın programına katılan ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece de oyumu Erdoğan'a atacağım" ifadesini kullandı.
Gündem 09.12.2021, 19:57
Candaş Tolga Işık ile "Az Önce Konuştum" programına katılan Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kime atacağını dile getirdi.
"ERDOĞAN BIRAKIRSA AK PARTİ'YE OY ATMAM"
Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Benim bir tane oyum var. Cumhurbaşkanımız siyasete devam ettiği sürece de oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a atacağım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy atıyorum. Erdoğan bırakırsa AK Parti'ye oy atmam. Son yerel seçimlerde de oyumu Binali Yıldırım'a verdim." dedi.
"İLK OYUMU CHP'YE VERDİM"
İlk oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiğini belirten Dilmen, "Bakın ben ilk oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne atmıştım. O zaman CHP'nin başında Deniz Baykal vardı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Son Dakika
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