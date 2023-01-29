Rezalete son: Kampüsü gece kulübüne çevirmişlerdi

Boğaziçi Üniversitesinde BÜMED'e ayrılan yer ve bir işletmeye kiralanan mekanda alkol satışı yapıldı, üniversite kampüsü adeta gece kulübüne çevrildi.

YASAĞA RAĞMEN ALKOL RUHSATI ALINDI

Kuruluş amacı eski mezunları ve mevcut öğrencileri kaynaştırmak, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak olan BÜMED'e, eski yönetimler tarafından kampüste yer tahsis edildi.

Söz konusu yer için sembolik bir ücret ödeyen BÜMED, kendisine tahsis edilen yeri Niche adlı bir işletmeye kiraladı. İşletme, mekanı içinde tenis kordu, restoran ve yüzme havuzu olan bir tesise çevirdi. Eski yönetimlerin de görmezden gelmesiyle 4250 Sayılı Kanunu’nun 9. maddesinde yer alan ‘Örgün eğitim kurumlarına 100 metreye kadar olan mesafede alkollü içki satışı yasaktır’ yasağına rağmen alkol ruhsatı alındı.

KAMPÜSÜ GECE KULÜBÜNE ÇEVİRDİLER

Ruhsatın alınmasının ardından üniversite kampüsü adeta gece kulübüne döndü. 2018'den beri alkollü havuz partileri ve düğünlere ev sahipliği yapan işletme, kışın da barda dans organizasyonları düzenledi. Düğünlerden sonra gece boyunca "limitsiz içki" servisi yapıldığı belirtildi. Öte yandan organizasyonların reklamı sosyal medya üzerinden de yapıldı.

İşletme, sadece Boğaziçi mezunları değil herkese hizmet sunarken, kazanılan gelirin nereye gittiği ise bilinmiyor.

BELEDİYE MÜHÜRLEDİ

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi tepki çeken uygulamayı durdurdu. Alkol satışı yapan işletmeye para cezası kesildi. Sarıyer Belediyesi, satışa devam eden işletmenin ruhsatını iptal ederek lokali mühürledi.

BÜMED ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİ SUÇLADI

BÜMED'den yapılan açıklamada ise üniversite yönetimi hedef gösterildi, "alkol satışının yasal olduğu" iddia edildi. Açıklamada, "Restoranımız dışında tesiste bulunan tüm idari sosyal ve sportif faaliyetlerimiz devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.