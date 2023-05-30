Reuters: CHP büyük şehirleri de kaybedebilir

Reuters'ta yer alan analizde "Muhalefette koltuk savaşları başladı" denildi. Muhalefet destekçilerinin lider değişikliği düşündüğü ifade edilerek, muhalefet kanadındaki muhtemel dağılmanın büyük şehirleri kaybettireceği kaydedildi.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Muhalefet kanadında ise kavga sinyalleri gelmeye başladı.

Kılıçdaroğlu'nun uğrattığı hayal kırıklığını manşetlerine taşıyan dış basın muhalefetin ağır mağlubiyetini analiz ediyor...

Son olarak İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan analizde "muhalefette koltuk savaşları başladı" denildi:

ERDOĞAN'I MAĞLUP EDEMEDİ

Erdoğan'ı mağlup edemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, liderliği ve Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde sert bir muhalefet ittifakını korumanın zorluğu hakkında sorularla karşı karşıya.

Bazı parti üyeleri ve seçmenlerin Kılıçdaroğlu'nun bir an önce büyükşehir belediyelerine odaklanacağını iddia etse de birçok destekçisinin vicdan muhasebesi yaptığı ve lider değişikliği düşündüğü ileri sürüldü.

Reuters'in haberinde Hamzacebi'nin ifadelerine yer verildi:

CHP'nin eski meclis grup başkan yardımcısı Akif Hamzacebi, partisinin ve Kılıçdaroğlu'nun kötü bir strateji nedeniyle "ciddi şekilde başarısız" olduğunu ve kapsamlı bir yeniden değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Twitter'da "Gerekli önlemler alınmazsa gelecek bugünden daha kötü olacak" dedi.

ZAFER TERSİNE DÖNEBİLİR

Analistlerin "CHP ve İYİ Parti artık liderliklerine tahammül edebilir mi bilmiyorum" ifadelerine dikkat çekilen haberde, Ekrem İmamoğlu'nun "Mücadele yeniden başlıyor" şeklindeki açıklamaları da vurgulandı.

İmamoğlu'nun "Artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz. Bundan sonra da gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz." sözlerine atıfta bulunulurken "Muhalefet yeniden birleşemezse 2019'daki zaferler tersine dönebilir ve muhalefet İstanbul'u, hatta Ankara'yı kaybedebilir" denildi.